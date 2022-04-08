تشاووش أوغلو ينفي تعيين سفير في مصر: سنتخذ خطوات جديدة نحو التطبيع خلال أيام

نفى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ما تردد عن أن تركيا اتخذت قرارا بتعيين سفير لها في مصر، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ هذا القرار بعد.

وفي مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الخميس، عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول حلف "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل، قال تشاووش أوغلو: "أقدمنا على عدد من الخطوات في إطار تطبيع العلاقات مع مصر، وخلال الأيام المقبلة سنقدم على خطوات أخرى في هذا الخصوص".

وأشار إلى "أننا سبق وأن سحبنا سفراءنا بشكل متبادل، وانخفض التمثيل الدبلوماسي بيننا إلى مستوى القائم بالأعمال، والقائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة انتهت مدة عمله هناك والآن نريد أن نعين قائما جديدا"، مؤكدا أنه "عندما نتخذ قرارا متبادلا بتعين السفراء، سنعلن ذلك على الرأي العام، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار".

وفيما يتعلق بالعلاقات التركية الأمريكية، قال تشاووش أوغلو إنه تلقى دعوة من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لعقد اجتماع بواشنطن في 18 مايو القادم.

وردا على سؤال حول ملف شراء تركيا مقاتلات "إف16" من الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح أن المباحثات في هذا الخصوص تسير بشكل إيجابي، لافتا إلى أن "أنقرة مستاءة من بعض تصرفات واشنطن، خاصة دعم الأخيرة لتنظيم إرهابي في شمال سوريا".

المصدر: "الأناضول"