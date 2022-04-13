"حماس" تحذر والشرطة الإسرائيلية تصدر بيانا.."مخطط" مستوطنين بذبح قرابين بالأقصى يغضب الفلسطينيين

حذرت حركة "حماس"، مستوطنين إسرائيليين، من "تنفيذ مخطط ذبح القرابين في المسجد الأقصى"، مؤكدة أن "شعبنا لن يسمح بذلك مهما كان الثمن".

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وفي بيان لها، قالت حركة "حماس": "نحذر الاحتلال الصهيوني من تنفيذ مخطّط "ذبح القرابين" في المسجد الأقصى، ونؤكد أن شعبنا لن يسمح بذلك مهما كان الثمن".

وأضاف البيان: "نحذر في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قادة الاحتلال والجماعات الصهيونية من تنفيذ مخطط "ذبح القرابين" فيما يسمى عيد الفصح، وممارسة طقوسهم الاستفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك، ونشدد على أن ذلك يمثل تصعيدا خطيرا يتجاوز كل الخطوط الحمر، كما أنه اعتداء مباشر على عقيدة ومشاعر شعبنا وأمتنا في هذا الشهر الفضيل، ونحملهم مسؤولية تداعياته كافة".

وتابعت "حماس" في بيانها: "إن جماهير شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته..أهلنا المرابطين في القدس، والثائرين في عموم الضفة الغربية المحتلة، والصامدين في قطاع غزة، والداخل المحتل، وفي الشتات، لن يسمحوا بتنفيذ هذا المخطط الإجرامي، وسيقفون بكل قوّة وبسالة لإحباطه، والتصدي له..إننا وفي هذه اللحظة التاريخية والأيام المباركة، نجدد دعوتنا إلى أبناء شعبنا الأبي، من أجل شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك، وأن يكونوا على أهبة الاستعداد للدفاع عن الأقصى والمقدسات، والوقوف سدا منيعا كالبنيان المرصوص، ردعا للمتطرفين وكبحا لجماحهم، وانتصارا وحماية للقدس والأقصى، فدونهما يبذل الغالي والنفيس، وترخص الدماء والأرواح والأنفس".

وأكمل بيان "حماس": "ندعو الدول العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل، ومنع هذا الانتهاك الخطير لحرمة الأقصى ومشاعر المسلمين قاطبة، والتداعي لتحمل المسؤولية التاريخية في حماية القدس والمسجد الأقصى، ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة تصعيد وإرهاب الاحتلال الصهيوني الذي يستهدف قبلة المسلمين الأولى، كما ندعو الهيئات والمنظمات الدولية إلى اتخاذ كل الخطوات لمنع هذا الخطر، الذي يمكن أن يؤدي إلى اشتعال المنطقة بكاملها".

من جانبها، أوضحت الشرطة الإسرائيلية على لسان متحدث باسمها قائلة: "في الأيام الأخيرة، تم تداول منشورات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحرم القدسي والأماكن المقدسة، بالإضافة إلى منشورات تشجع المتطرفين على توقيفهم من قبل الشرطة في محاولة للوصول إلى الحرم القدسي والتصرف بشكل غير قانوني".

واستطردت: "تعمل الشرطة في لواء القدس وفي باقي المناطق الأخرى مع هيئات أمنية أخرى، على مدار الساعة على المستوى العلني والسري، ضد أي شخص يحاول خرق النظام العام أو القانون أو التعليمات المتبعة والقائمة في المسجد وسائر الأماكن المقدسة الأخرى في المدينة"، لافتة إلى أنه "سيتم فحص الحوادث والمنشورات التي تثير الاشتباه بارتكاب جريمة جنائية والتعامل معها وفقا لذلك".

وتابع المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية: "بالإضافة إلى ذلك، سيتم التعامل مع خارقي القانون والمخالفين من أي نوع بحزم ودون هوادة وتساهل، بما في ذلك ستقوم الشرطة بأنشطة توقيف وفتح تحقيقات جنائية وإبعاد مثير الشغب ـو خارقي القانون من المنطقة كما هو مطلوب"، مشيرة إلى أنه "من المهم أن ننوه إلى أن مشتبه به الذي كان مسؤول عن نشر دعوة للآخرين للعمل بما يخالف ما ورد أعلاه - وأنه تم بالفعل إبعاده من قبل قوات الأمن من منطقة البلدة القديمة في القدس وفق لأمر قانوني، حتى منتصف الشهر المقبل".

وختم بالقول: "ندعو الجمهور إلى عدم إعطاء فرصة أو منصة أو تعامل أو أي تعبير لهؤلاء الهامشيين المتطرفين الذين يحاولون انتهاك النظام ونسيج الحياة الخاص وحرية العبادة القائمة في مدينة القدس، خصوصا في هذه الأيام وطيلة أيام السنة بشكل عام".

المصدر: RT