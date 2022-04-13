الأمن الوطني العراقي يعتقل 29 "متطرفا" في الوسط والجنوب

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء، اعتقال 29 "متطرفا" في محافظات الوسط والجنوب.

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وذكر في بيان صحفي: "تنفيذا لأوامر قبض قضائية يواصل جهاز الأمن الوطني حملته الموسعة لملاحقة واعتقال عناصر الحركات المتطرفة التي تحاول الإساءة إلى المعتقدات والرموز الدينية وتهديد السلم المجتمعي".

وأضاف: "تمكنت مفارز الجهاز من القبض على 29 متهما بالانتماء إلى تلك الحركات المتطرفة في محافظات بغداد، ذي قار، بابل، القادسية، المثنى، البصرة، ميسان، واسط، والنجف الأشرف، وتدوين أقوالهم أصوليا وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

يذكر أن هذه الحركة تدعى "الصرخية" حيث دعا أحد المنتمين لها قبل أيام إلى هدم قبور الأنبياء والأئمة والأولياء في العراق.



المصدر: RT