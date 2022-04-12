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الاستخبارات العراقية تلاحق حركة "دينية متطرفة" دعت إلى هدم القبور والأضرحة (صور)

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الاستخبارات العراقية تلاحق حركة
Globallookpress
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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت تلاحق "حركة دينية متطرفة على الرموز الدينية وأهل بيت النبي محمد".

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وذكرت في بيان صحفي: "بعد التوكل على الله والتسلح بحب العراق، شرع رجال وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بحملة واسعة لملاحقة عناصر إحدى الحركات الدينية المتطرفة والتي تحاول الإساءة إلى الرموز الدينية والطقوس الإسلامية وهدم المراقد المطهرة".

وأضافت: "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكن رجال وكالة الاستخبارات من القبض على ستة متهمين من هذه الحركة المتطرفة التي تحاول بث الفتنة بين أبناء شعبنا العراقي الواحد في محافظات البصرة وكربلاء المقدسة وميسان جنوبي العراق".
يذكر أن هذه الحركة تدعى "الصرخية" حيث دعا أحد المنتمين لها قبل أيام إلى هدم قبور الأنبياء والأئمة والأولياء في العراق.

الاستخبارات العراقية تلاحق حركة
الاستخبارات العراقية تلاحق حركة
الاستخبارات العراقية تلاحق حركة
الاستخبارات العراقية تلاحق حركة


المصدر: RT

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