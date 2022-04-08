العراق.. وزارة الدفاع تقاضي محللا سياسيا بعد إساءته للجيش

أعلنت وزارة الدفاع العراقية أنها ستسلك الطرق القانونية بالرد على المحلل السياسي نجاح محمد علي الذي اعتبرت تصريحاته الأخيرة بحق الجيش العراقي إساءة صريحة.

وقالت الوزارة في بيان: "ردا على ما تناوله المدعو نجاح محمد علي والذي ظهر على قناة "1news" من خلال أحد برامجها وتطاول على الجيش العراقي الباسل، ووجه له اتهامات باطلة لا يوجهها إلا من يعادي العراق وشعبه وجيشه،

فإن وزارة الدفاع تؤكد أن الجيش العراقي لا يسمى باسم حاكم وهو جيش العراق وحامي البلد وشعبه وما أثبته من خلال كل البطولات التي قام به منذ تأسيسه إلى يومنا هذا".

وذكرت أن ما تحدث به المدعو نجاح محمد علي يعد إساءة واضحة وصريحة للمؤسسة العسكرية ولكل منتسبيها، وأن وزارة الدفاع لن ترضى أن يساء إلى هذه المؤسسة العريقة والتي يمتد تاريخها لـ101 عام، قدمت خلالها العديد من التضحيات والبطولات منذ تأسيسها في العام 1921 وإلى يومنا هذا.

جدير بالذكر أن المحلل السياسي تدخل عبر الفيديو في برنامج "كلام معقول" على قناة "1news" من مقره إقامته في العاصمة البريطانية لندن.

وأكدت وزارة الدفاع أنها ستحتفظ بحقها القانوني بالرد وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وسيكون القضاء هو الفيصل، كما شددت على أنها لن تتهاون بحق كل من يتطاول على الجيش العراقي.

وفي السياق، أفادت الوزارة بأن معارك التحرير خير دليل على وطنية الجيش ومهنيته وأن دماء الشهداء الأبطال من الضباط والمراتب الذين ضحوا بأرواحهم الزكية من أجل أن ينعم الشعب العراقي بالأمن والسلام، دليل قاطع على مدى حب منتسبي هذا الجيش لبلدهم وشعبهم.

وأشارت إلى أن الجيش العراقي لم يتوان عن مشاركة إخوانه العرب في المعارك التي خاضوها في فلسطين وسوريا والأردن ومصر، وإن شواهد القبور الموجودة في تلك الدول لشهداء الجيش العراقي، خير دليل على عمق المسؤولية والروح الوطنية التي يملكها هذا الجيش فهو يؤمن بها بأن الوطن العربي جسد واحد وإذا تعرض جزء منه لأي اعتداء سيهب لنجدته ونصرته.

المصدؤ: RT