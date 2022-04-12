وفد إيراني يزور كردستان العراق ويلتقي بقيادات الإقليم

التقى وفد إيراني برئاسة السفير الإيراني السابق لدى العراق، حسن دانائي فرد، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، وعددا من كبار المسؤولين في إقليم كردستان العراق.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الوفد الإيراني الذي وصل إلى أربيل الأحد الماضي، أجرى على مدى يومين مباحثات مع مسعود بارزاني، وكل من رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني.

وبحث الجانبان خلال اللقاءات مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات في المنطقة والعراق وإقليم كردستان، مع الإشارة إلى توسيع العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

وتبنى الحرس الثوري الإيراني، في مارس الماضي، الهجوم الصاروخي الذي أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق أنه "نفذ صوب المقر الجديد للقنصلية الأمريكية في أربيل والمناطق المدنية السكنية القريبة من مبنى قناة كردستان 24 ومحيطها".

ووفقا للحرس الثوري، استهدف الهجوم "مركزا إسرائيليا" في أربيل.

ونشرت قنوات مؤيدة للحرس الثوري في مواقع التواصل الاجتماعي عقب الهجوم نصوصا مفادها أن القصف نفذ ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني وسقوط قتلى إيرانيين جراء الغارات الإسرائيلية على سوريا.

المصدر: RT + "سبوتنيك"