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البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفير الإيراني بشأن القصف الذي استهدف أربيل

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البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفير الإيراني بشأن القصف الذي استهدف أربيل
Gettyimages.ru
مجلس النواب العراقي (أرشيف)
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أعلن حاكم الزاملي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، أن المجلس سيستدعي السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي، بشأن القصف الذي تعرضت له مدينة أربيل بشمال العراق.

وقال الزاملي خلال مؤتمر صحفي، إن "استضافة وزير داخلية إقليم كردستان (بشمال العراق) ريبر أحمد، كانت مثمرة وطرحت أسئلة من قبل لجنة تقصي الحقائق، وكذلك من أعضاء البرلمان".

وأضاف، أن "البرلمان سيستدعي السفير الإيراني في بغداد للوقوف على قصف بلاده لأربيل".

ولم يحدد الزاملي موعد استضافة السفير الإيراني.

المصدر: RT

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