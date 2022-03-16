كردستان العراق يدعو لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في القصف الإيراني لأربيل

دعت حكومة إقليم كردستان العراق لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق في القصف الإيراني، والاتهامات "بوجود مراكز إسرائيلية في أربيل".



وبحسب بيان للحكومة، فإن مجلس وزراء الإقليم عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وبحث الهجوم الصاروخي على المناطق السكنية في أربيل.

ونقل البيان عن بارزاني قوله، إن "الهجوم يمثل اعتداء على حياة مواطني إقليم كردستان وأمنهم وسيادة العراق، ويتعين على العراق والمجتمع الدولي وضع حد لمثل هذه الاعتداءات والانتهاكات على مواطني إقليم كردستان والعراق".

وأضاف، أن "الاتهامات والافتراءات ضد إقليم كردستان لا أساس لها من الصحة وهي بعيدة كل البعد عن الحقيقة".

كما دعا مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة دولية مؤلفة من ممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق وإقليم كردستان لتقصي الحقائق ورد الاتهامات، وفقا للبيان.

المصدر: وكالات

المصدر: RT