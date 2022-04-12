عودة التوتر إلى مدينة القامشلي السورية و"الأسايش" تغلق الطرق المؤدية للمربع الأمني والمطار

عاد التوتر إلى مدينة القامشلي شمال شرق سوريا، فيما أغلقت "قيادة قوى الأمن الداخلي الكردية في شمال سوريا - الأسايش" الطرق المؤدية للمربع الأمني والمطار.

وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية أفادت السبت الماضي بأن مسلحي "قوات سوريا الديمقراطية" الموالين للجيش الأمريكي استولوا على المخبز الآلي الحكومي الوحيد في مدينة القامشلي في ريف محافظة الحسكة بعد محاصرته ليوم كامل.

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وزعمت مصادر مقربة من المسلحين أن الحصار جاء ردا على التضييق الذي تعرض له حيان يقعان تحت سيطرتهم في محافظة حلب، فيما أكدت مصادر سورية مطلعة أن حصار القامشلي جاء ردا انتقاميا على الاستهداف الناري الذي تعرضت له القواعد الأمريكية شرقي سوريا، وأسفرت عن عدد من الإصابات في صفوفها.

وكانت وكالة "سانا" السورية أفادت الاثنين بأن "قوات سوريا الديمقراطية" تمنع دخول المواد الغذائية والطحين والمحروقات إلى مركز الحسكة ما أدى إلى نقص في المواد الغذائية وارتفاع الأسعار.

وأوضحت أن "قسد" عمدت إلى إغلاق الشوارع المحيطة وتحديدا شارع التأمينات الاجتماعية المحاذي لشارع السياسية الملاصق لمركز المدينة من جهة الغرب بحواجز إسمنتية ووضعت نقاط تفتيش متنقلة بالقرب من دوار الباسل من جهة المطار.

المصدر: RT