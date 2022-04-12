كم خسر اقتصاد مصر منذ 2011 إلى 2016 بسبب الإرهاب؟

قال الخبير الاقتصادي المصري عبد الفتاح الجبالي، إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر خسر خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2016 نحو 385.6 مليار جنيه بسبب الأحداث الإرهابية.

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وأوضح الجبالي، خلال الندوة الأولى للمشروع البحثي حول تكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب في مصر، اليوم الاثنين، أنه أعد دراسة مع فريق بحثي حول التكلفة الاقتصادية للإرهاب في مصر.

وقال إن هذه الدراسة توصلت إلى أن معدلات النمو والاستثمار الأجنبي المباشر تتراجع في أعقاب أي حادث إرهابي في مصر، بينما يرتفع عجز الموازنة.

وأضاف أنه على سبيل المثال تضرر قطاع السياحة بشدة في الفترة من 2011 إلى 2015، وخسر نحو 207.5 مليار دولار بين إيرادات مخطط لها التحقيق وإيرادات أخرى تتعلق بالنشاط، بجانب تأثيرات هذه الخسائر على الخزانة العامة وميزان المدفوعات.

وبحسب الجبالي فإن الأحداث الإرهابية تسببت في خسارة الناتج المحلي الإجمالي نحو 385.6 مليار جنيه خلال الفترة من 2011 و2016.

وأوضح أن خسائر الناتج المحلي خلال هذه الفترة أثرت على معدلات النمو وتسببت في تراجع الاستثمارات بنحو 176 مليار جنيه.

ويوضح الجدول التالي تسلسل خسائر الناتج المحلي الإجمالي خلال 6 سنوات، بحسب الجبالي.

المصدر: مصراوي