من هو عبد المجيد الشاذلي الوارد اسمه في تسريبات مسلسل "الاختيار 3" في مصر؟

كشف مسلسل "الاختيار 3" في مصر العديد من الأحداث المثيرة، أبرزها تسريب لخيرت الشاطر يتحدث فيه عن الجماعات الإسلامية، ذاكرا اسم عبد المجيد الشاذلي من جماعة التوقف والتبين.

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وقال الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية ثروت الخرباوي، إن القيادي الإخواني عبد المجيد شاذلي خطير جدا له 7 كتب وبعضها كان يوزع ويدرس لشباب الإخوان، مؤكدا أنه كان بارعا في تصنيع المتفجرات، ولقبه في الجماعة الإرهابية "عبدالمجيد قنابل".

ولفت الخرباوي إلى أن حديث خيرت الشاطر عن عبد المجيد الشاذلي القيادي الإخواني في التسريب الذي عرضه اليوم مسلسل الاختيار، صراع أجنحة داخل الإخوان، مضيفا أن الإرهابي خيرت الشاطر كان يبلغ عن الإرهابي الشاذلي خوفا من سيطرته على الجماعة.

وأردف بأن الشاذلي أسس جماعة سلفية جهادية عقب خروجه من السجن في الإسكندرية، لافتا إلى أن علاقته كانت قوية بأيمن الظواهري الذي كان إخوانيا.

وأضاف عبدالمجيد تلقى تمويلا ماديا من التنظيم الدولي لتنفيذ مخططاتهم في مصر، مشيرا إلى أن الشاذلي توفي بعد 3 أشهر من سقوط الإخوان.

وجاء في التسريب، أن خيرت الشاطر قال: "إن عبد المجيد الشاذلي مؤسس جماعة أهل السنة والجماعة بمصر وجه نداء الشهر اللي فات لبعض الجماعات اللي تبع القاعدة والناس بتاعة العنف أنهم ينزلوا مصر والمعلومات اللي عندنا أن في ناس نزلت يعني مش كتير 30 أو 40 في ظل الهيصة الموجودة والأمور ماشية".

المصدر: القاهرة 24