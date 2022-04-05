مصر.. أول رد من السلفيين على تسريبات الإخوان في مسلسل "الاختيار 3"

قال رئيس حزب النور السابق "السلفي" يونس مخيون ، إن حزب النور شارك في ثورة 30 يونيو، مع جميع أطياف الشعب المصري، ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين.

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وأوضح مخيون ردا على ما ورد من تسريبات في مسلسل "الاختيار 3" أن: "جماعة الإخوان مكارين، ويريدون تشويه جميع الفصائل الأخرى، لكي يظهروا للشعب المصري بالصورة الفاضلة".

وتابع مخيون: "الإخوان أرادوا إقصائنا من المشهد السياسي، لكن ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله، والدنيا كلها عرفت كذبهم وتدليسهم، وأنهم هم من أرشدوا عنا للأمن وحاولوا وصفنا بصورة سيئة".

وكان محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، قد قال بالحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3، أثناء حديثه مع المهندس خيرت الشاطر، العقل المدبر للجماعة، خلال تسريبات عرضت لأول مرة في المسلسل : "إن السلفيين شراذم ،وليس لهم ثقل في الشارع المصري".

المصدر: القاهرة 24