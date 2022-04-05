عرض تسريبات خطيرة لأول مرة على التلفزيون في مصر

يواصل مسلسل "الاختيار3" كشف العديد من أسرار الفترة التي شهدت أحداثا مثيرة وانتفاضات في مصر عقب عام 2012.

#الإختيار٣

أبوالفتوح يريد إقناع قيادة الجيش المصري بأنه يخاف على البلد ومؤيد لي إختيار اي قيادة من الجيش لمنصب رئيس الجمهورية والحقيقة تقول إنه عضو مجلس شورى الجماعة ومؤسس حزب مصر القوية وترشح بعد ذلك للرئاسة😂لسه الجيش حيفضحكم صوت وصوره لمدة شهر كامل 😂😂😂🐑🐑 لبسهم الخازوق pic.twitter.com/cXCWTw4rA0 — أبوهاشم ألهاشمي 🇪🇬🇸🇦🇦🇪🇧🇭 (@Abohashem2222) April 4, 2022

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وعرض المسلسل تسريبا حقيقيا يظهر فيه المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، قائلا لأحد الأشخاص: "إنتو متخافوش من سيطرة الإخوان على البلد بشكل ديمقراطي، ده سؤال أنا بطرحه لحضرتك. لو إنتو مخوفتوش من الحكاية دي يبقى حضراتكم مبتفكروش في مستقبل مصر، ودا مش طبيعي يبقى الجيش المصري غايب عنه مستقبل مصر".

وأضاف أبو الفتوح: "منطلق كلامي هو الخوف على مؤسسة الجيش وغيرتي عليها. أنا والله لو أختار بينه وبين أي حد من حضراتكم هدي صوتي لأي واحد فيكم من غير ما أفكر، بما فيهم المشير طنطاوي".

وشهدت الحلقة الثالثة من المسلسل مواجهة بين وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي في ذلك الوقت، ومرشد الإخوان محمد بديع، يعاتب فيها المرشد المؤسسة العسكرية على التباعد بينها وبين الجماعة، وعدم السماح لأعضاء الجماعة بالانضمام للقوات المسلحة.

في هذه المواجهة، يرد وزير الدفاع السيسي بأن الإخوان يقومون بالتدخل في أمور لا تخصهم، وأن رئيس الدولة رئيس كل المصريين سواء الإخوان أو غيرهم، ولا يجوز للإخوان التدخل في مؤسسات الدولة كما يفعل خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي بذهابهما بمطالب وأوامر الجماعة إلى الأجهزة الأمنية.

المصدر: في الفن