 
مباشر
عاجل
أ ف ب: سريلانكا تعلن تخلفها عن سداد كافة ديونها الخارجية

تركيا تؤكد قانونية إحالة قضية محاكمة المتهمين بمقتل خاشقجي إلى السعودية

أخبار العالم العربي

تركيا تؤكد قانونية إحالة قضية محاكمة المتهمين بمقتل خاشقجي إلى السعودية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ssnf

علقت السلطات التركية، على إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى السعودية، معتبرة أن ذلك يتوافق تماما مع القانون.

إقرأ المزيد
القضاء التركي يثبت إحالة ملف قتل خاشقجي إلى السعودية
القضاء التركي يثبت إحالة ملف قتل خاشقجي إلى السعودية

وقال وزير العدل التركي بكر بوزداغ، إن إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل خاشقجي إلى السعودية، تتوافق تماما مع القانون.

وأشار إلى أن مسار القضية في تركيا سيتحدد وفقا للقرار الذي ستتخذه السعودية.

وردا على سؤال حول الانتقادات المتعلقة بإحالة محاكمة المتهمين الـ26 إلى السلطات القضائية السعودية، أكد وزير العدل، أنه من الضروري النظر إلى القانون بدلا من النقد السياسي.

وأضاف: "لم يتم إحراز أي تقدم في المحاكمة منذ 2018، لأن هناك 26 متهما ولمحاكمتهم ينبغي إحضارهم أمام المحكمة التركية، ولأنهم مواطنون سعوديون تعذر ذلك حتى اليوم".

والخميس، قرر القضاء التركي، إحالة قضية محاكمة متهمين بجريمة مقتل خاشقجي إلى السلطات القضائية السعودية.

وصدر القرار عن المحكمة الجنائية الـ11 بإسطنبول، المسؤولة عن النظر في قضية مقتل خاشقجي، في جلسة تغيب عنها الأشخاص الـ 26 المتهمون بقتل خاشقجي.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا