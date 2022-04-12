مصر.. ضبط متهمين بسرقة شقة الكاتب الراحل سيد القمني

كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية فحوى بلاغ لقسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية تقدمت به إيزيس القمني عن سرقة شقة والدها المفكر الراحل سيد القمني.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية عن أن "وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، لأحدهما ملف جنائي، ويقيمان بدائرة قسم شرطة أول العاشر".

وتم استهدافهما وأمكن ضبطهما بمحل إقامتهما، وأرشدا لـ59 نسخة كتاب للكاتب المتوفى لدى "عامل خردة" مقيم بدائرة القسم، والذي تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض عليه أيضا.

وأشارت إيزيس إلى أنها "اكتشفت سرقة مواد مختلفة من شقة والدها تضمنت شاشتي تلفاز وجهاز لاب توب وأجهزة كهربائية مختلفة، بالإضافة إلى بعض أدوات المطبخ، وكذلك مجموعة من الكتب القيمة تعود لوالدها الراحل".

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتحويلهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم".

وسيد القمني كاتب ومفكر مصري من مواليد 13 مارس 1947 بمدينة الواسطي في محافظة بني سويف.

تناولت معظم أعماله الأكاديمية التاريخ الإسلامي، حيث يعتبره الكثيرون صاحب أفكار "اتسمت بالجرأة في تصديه للفكر الذي تؤمن به جماعات الإسلام السياسي".

ومن أبرز أعمال سيد القمني "حروب دولة الرسول"، و"قصة الخلق"، و"النسخ في الوحي"، و"الحزب الهاشمي"، و"النبي إبراهيم والتاريخ المجهول"، و"العرب قبل الإسلام".

المصدر: "صدى البلد" + وكالات