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الديوان الملكي الأردني سيصدر بيانا حول تفاصيل العمليه الجراحية للملك

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الديوان الملكي الأردني سيصدر بيانا حول تفاصيل العمليه الجراحية للملك
Globallookpress
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قال مصدر لـ "RT" إن "الديوان الملكي الأردني لم يتبن خبر إجراء الملك للعمليه الجراحية في ألمانيا وسيصدر بيانا بعد إجرائها في مدينة فرانكفورت".

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وكانت مواقع إخبارية أردنية أبرزها "موقع عمون" تناقلت  أنباء حول عملية جراحية أجراها الملك الأردني عبدالله الثاني، وقالت إنها تكللت بالنجاح في فرانكفورت دون الاستناد إلى مصادر رسمية، ثمن قام بحذفه.

الديوان الملكي الأردني سيصدر بيانا حول تفاصيل العمليه الجراحية للملك

وذكرت المواقع أن الملك عبد الله "غادر الملك المستشفى، بعد انتهاء العملية إلى مكان إقامته في ألمانيا، حيث سيمضي فترة من الراحة تمتد لحوالي أسبوع، قبل عودته إلى الأردن".

وكان الديوان الملكي الأردني، أعلن في بيان سابق، أن الملك كان يعاني سابقا من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء".

المصدر: RT+ "عمون"

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