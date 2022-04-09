الملك عبد الله الثاني يغادر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية عاجلة

أفاد الديوان الملكي الهاشمي بأن الملك عبدالله الثاني سيغادر الأردن غدا الأحد، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.



وقال الديوان الملكي في بيان له اليوم السبت إنه "عملا بنصيحة الأطباء الأردنيين الذين اطلعوا على حالة جلالته، سيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في فرانكفورت في ألمانيا هذا الأسبوع".



وحسب البيان، فقد كان الملك يعاني سابقا من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء.



ويتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لحوالي أسبوع، "قبل عودة جلالته إلى أرض الوطن"، حسب البيان

المصدر: الديوان الملكي الهاشمي