العراق.. القبض على 4 إرهابيين في محافظتي صلاح الدين والأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني أن الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على 4 إرهابيين وهدمت مخبأ تحت الأرض كان فيه أسلحة وأعتدة في محافظتي صلاح الدين والأنبار.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعمليات نوعية واستباقية نفذت وفق معلومات دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات سامراء وعدد من الفرق الأمنية التابعة لوزارة الدفاع، أسفرت عن إلقاء القبض على 4 إرهابيين، 3 منهم في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين والرابع في قضاء الرمادي بمحافظة الأنبار".

وأضافت، أن "الارهابيين من المطلوبين للقضاء وفق المادة 4/إرهاب".

وأشارت الخلية، إلى أن "قوة من الفرقة السابعة قامت بمداهمة مخبأ تحت الأرض ضم مدفع هاون 60 ملم، وقذائف مدفعية وأعتدة مختلفة من بينها للقناصة، في صحراء الجزيرة شمالي القائم بالأنبار".

وأوضحت، أنه "جرى بعدها تسليم الإرهابيين إلى الجهات المختصة، في حين تكفلت مفارز المعالجة الهندسية المرافقة للقوة برفع المواد وتفجيرها موقعيا".

المصدر: "واع" + وكالات