السعودية تعلن عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء في وظائف عسكرية
AP Amr Nabil
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أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية للرجال والنساء، للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة "رقيب" حتى "جندي".
وعلى حسابها في "تويتر"، كشفت وزارة الدفاع عن التخصصات المطلوبة لإعلان فتح باب القبول في الإدارة العامة للقبول والتجنيد، لكل من الرجال والنساء، وفقا للشهادات التي يحملونها.
تعلن #وزارة_الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد على وظائف عسكرية (رجال ونساء) للالتحاق بالخدمة العسكرية.https://t.co/5Vgp1tNmYApic.twitter.com/XhFi8EFAQu— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) April 9, 2022
المصدر: RT