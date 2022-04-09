العراق.. القبض على مخمور حاول حرق ردهة مستشفى في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية القبض على مخمور حاول حرق ردهة الجناح الخاص بمستشفى الزعفرانية العام بالعاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان لها، أنه "من خلال واجباتها في حفظ مؤسسات الدولة عامة والمستشفيات خاصة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهم مخمور أقبل على فتح قناني الأوكسجين محاولا حرق الجناح الخاص في مستشفى الزعفرانية العام ضمن محافظة بغداد".

وأضافت، أن المتهم "تم تسليمه أصوليا إلى مركز شرطة الزعفرانية"، مشيرة إلى فتح تحقيق مع المتهم لمعرفة أسباب إقدامه على هذا الفعل.

المصدر: "السومرية"