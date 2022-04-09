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المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي على مصياف السورية (فيديو + صور)

المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي على مصياف السورية (فيديو + صور)

أخبار العالم العربي

المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي على مصياف السورية (فيديو + صور)
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نشرت وسائل إعلام سورية ونشطاء مساء يوم السبت مقاطع فيديو وصورا وثقت المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي على مصياف بمحافظة حماة وسط البلاد.

وكانت وكالة "سانا" السورية قد أفادت بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء منطقة مصياف بمحافظة حماة وسط البلاد.

وصرح مصدر عسكري سوري بأنه حوالي الساعة 6.45 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى.

وأكد المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها.

وصرح المصدر العسكري بأنه يتم العمل على تدقيق نتائج العدوان الإسرائيلي.

يتبع..

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