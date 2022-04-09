المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي على مصياف السورية (فيديو + صور)
نشرت وسائل إعلام سورية ونشطاء مساء يوم السبت مقاطع فيديو وصورا وثقت المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي على مصياف بمحافظة حماة وسط البلاد.
وكانت وكالة "سانا" السورية قد أفادت بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء منطقة مصياف بمحافظة حماة وسط البلاد.
وصرح مصدر عسكري سوري بأنه حوالي الساعة 6.45 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى.
وأكد المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها.
وصرح المصدر العسكري بأنه يتم العمل على تدقيق نتائج العدوان الإسرائيلي.
العـ.ـ.ـدوان الجوي الإسرائيلي مساء اليوم استهدف مواقع اُستهدفت سابقاً منها نقاط في محيط مدينة مصياف ونقاط في معامل الزاوي ونقطة في قرية السويدي، حتى الآن لا معلومات عن شهداء، هناك غارة مشابهة من حيث التوقيت والمواقع المستهدفة جرت عام 2018 حسب ما أذكر. pic.twitter.com/CCwdMeY3S5— SAM 🇸🇾 (@SAMSyria0) April 9, 2022
لحظة سقوط صواريخ العدوان الإسرائيلي على قرية #السويدة بريف #مصياف بريف #حماه .#سوريةpic.twitter.com/j2rGDaH8fY— خالد اسكيف (@khalediskef) April 9, 2022
مشاهد للعـ.ـدوان الإسرائيـ.ـلي الذي استهدف مدينة مصياف في ريف حماة منذ قليل.#سوريا 🇸🇾 pic.twitter.com/mreH23cjAr— SUNA (@SunaUnique) April 9, 2022
يتبع..