المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي على مصياف السورية (فيديو + صور)

العـ.ـ.ـدوان الجوي الإسرائيلي مساء اليوم استهدف مواقع اُستهدفت سابقاً منها نقاط في محيط مدينة مصياف ونقاط في معامل الزاوي ونقطة في قرية السويدي، حتى الآن لا معلومات عن شهداء، هناك غارة مشابهة من حيث التوقيت والمواقع المستهدفة جرت عام 2018 حسب ما أذكر. pic.twitter.com/CCwdMeY3S5