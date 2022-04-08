مصر.. حسم الجدل حول الشوكولاتة المثيرة للقلق

حسم عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر حازم المنوفي الجدل حول شوكولاتة "كيندر" للأطفال في البلاد، وما أعلن عنه من إصابات في أوروبا بين أطفال تناولوها.

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن شركة فيريرو لها عدة مصانع على مستوى العالم، موضحا أن المنتج الذي تصنعه الشركة ومنه بيضة كيندر تأتي من مصنع في الهند، بينما الإنتاجية التي حدث حولها جدل وتسببت في إصابة عدد من الأطفال في إنجلترا تورد إليهم من مصنع في بلجيكا، كما أن خط الإنتاج الذي ظهرت به المشكلة، وفقا لما أعلنوه، له تواريخ محددة، ويتراوح تاريخ إنتاجها بين 11 يوليو و7 أكتوبر 2022.

وحول ما أثير أيضا حول الشوكولاتة الألمانية المستوردة التي أطلق عليها مؤخرا شوكولاتة الخشخاش، نظرا لاحتواء مكوناتها على نبات الخشخاش، أوضح المنوفي أن هذا النوع من الشوكولاتة موجود في السوق المصري منذ عشرات السنين، ولم يظهر أي مشاكل أو حالة إدمان بسبب كثرة تناولها، وأوضح أن هناك نوعان رئيسيان من نبات الخشخاش، أحدهما مخدر والآخر لا يحتوي على مادة مخدرة، هما:

وأضاف أنه لا داعي للذعر، لأن جميع هذه المنتجات موجودة في السوق المصري منذ عشرات السنين، ولم يظهر حالة إصابة ببكتيريا من شوكولاتة كيندر، أو حالة إدمان واحدة من الشوكولاتة الألمانية، كما أن الجهات الرسمية تعمل على فحص جميع المنتجات قبل أن تدخل السوق المصري.

وكان جهاز حماية المستهلك أعلن أنه تم شن حملات ضبطية ورقابية على الأسواق كإجراء وقائي لجمع عينات من شوكولاتة شهيرة للأطفال على شكل بيضة تسمى كيندر لفحصها والتأكد من خلوها من السالمونيلا.

يأتي ذلك في ضوء استدعاء شركة فيريرو لبعض منتجات الشوكولاتة، بسبب ما تم تداوله على وسائل الإعلام العالمية، بعد تسجيل عدد من الإصابات بمرض السالمونيلا في أوروبا تصل إلى 63 حالة تسمم في بريطانيا.

المصدر: القاهرة 24