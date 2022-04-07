مصر.. إجراءات ضد شيكولاته "كيندر" الشهيرة

علق رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر أيمن حسام الدين، على قرار التحفظ على كميات من شوكولاتة كيندر للأطفال.

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وقال رئيس جهاز حماية المستهلك: "الكميات التي تم سحبها من الأسواق والتحفظ عليها، لم تحدد حتى الآن، لافتا إلى أنه من المرجح أن نعلن الكميات التي تم ضبطها غدا، وذلك عقب فحصها والتأكد من خلوها من مرض السالمونيلا".

وأوضح أنه "تم سحب عينات من شيكولاتة كيندر من الأسواق بسبب ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام العالمية، بعد تسجيل عدد من الإصابات بمرض السالمونيلا في أوروبا تصل إلى 63 حالة تسمم في بريطانيا، حيث شنت الإدارات المعنية بضبط ورقابة الأسواق، حملات كإجراء وقائي، لجمع عينات من الشيكولاتة المذكورة لفحصها، والتأكد من خلوها من مرض السالمونيلا".

وأوضح رئيس الجهاز، أنه على الرغم من عدم وجود أي دلائل أو بلاغات بشأن استيراد مصر لأي تشغيلة إنتاج من التشغيلات المشكوك في تسببها في الإصابة بمرض السالمونيلا؛ إلا أن هذا الإجراء يهدف إلى التأكد من سلامة المنتجات على الصحة، وخلوها من أي مكونات قد تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وأكد أيمن حسام الدين، أن تشغيلات الإنتاج المشكوك فيها، تم إنتاجها في بلجيكا، وبيعها في بعض دول أوروبا، وليس من بينها مصر، إلا أنه لا يمكن التهاون في التأكد من أن أي منتج بالأسواق المصرية لا يسبب ضررًا بصحة وسلامة المواطنين.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم الإعلان عن نتائج تحليل العينات فور ورودها من المعامل المركزية لوزارة الصحة تطبيقا لمبدأ الشفافية.

المصدر: القاهرة 24