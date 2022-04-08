عباس: قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين يزيد الوضع تدهورا

دان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، مقتل مدنيين إسرائيليين، معتبرا أن "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع".

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وعبر عباس عن إدانته لمقتل مدنيين إسرائيليين، في عملية إطلاق نار وسط مدينة تل أبيب.

وأكد أن "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع، حيث نسعى جميعا إلى تحقيق الاستقرار، خصوصا خلال شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية المقبلة".

وشدد على خطورة استمرار الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والأعمال الاستفزازية لمجموعات المستوطنين المتطرفين في كل مكان.

وحذر من "استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على شعبنا الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم"، مشيرا إلى أن "دوامة العنف تؤكد أن السلام الدائم والشامل والعادل هو الطريق الأقصر والسليم لتوفير الأمن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة".

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية