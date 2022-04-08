بينيت: نتخذ أقصى درجات التأهب تحسبا لهجمات جديدة وسننتصر في هذه الحرب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن حكومته تتخذ أقصى درجات التأهب تحسبا لإمكانية حصول مزيد من الهجمات بعد عملية إطلاق نار خلفت قتيلين في تل أبيب مساء أمس.

وهنأ بينيت، في بيان صدر عن مكتبه اليوم الجمعة، الأجهزة الأمنية بالعثور على منفذ العملية الذي لاذ بالفرار من موقع الحادث وتصفيته (وتبين أنه فلسطيني في سن 28 عاما من سكان مخيم جنين).

وتابع: "نتخذ أقصى درجات التأهب، في تل أبيب وفي كل أنحاء البلاد، تحسبا لوقوع أحداث أخرى وتنفيذ عمليات تحاكي هذه العملية. حربنا على الإرهاب القاتل طويلة وصعبة ولكن سننتصر فيها".

بدوره، هدد وزير الدفاع بيني غانتس بفرض "ثمن باهظ" على منفذي الهجمات، متعهدا بـ"توسيع العمليات ضد موجة الإرهاب".

وأصبحت عملية إطلاق النار التي وقعت أمس داخل حانة في تل أبيب رابع هجوم شهدته إسرائيل خلال أقل من ثلاثة أسابيع.

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"