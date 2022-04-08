إسرائيل والمغرب يوقعان اتفاقية خاصة بتأشيرات الدخول بين البلدين

أعلن السفير الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين، توقيع اتفاقية بين البلدين لإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من التأشيرات.

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وكتب عبر "تويتر": "يسعدني أن أخبركم أنه تم توقيع اتفاق بين دولة إسرائيل والمملكة المغربية بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في نهاية الشهر الماضي".

يسعدني أن أخبركم أنه تم توقيع اتفاق بين دولة إسرائيل والمملكة المغربية بشأن الإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية. دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في نهاية الشهر الماضي. pic.twitter.com/iOj961bHvX — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) April 7, 2022

وأعادت إسرائيل والمغرب العلاقات الدبلوماسية في ديسمبر 2020 ضمن عملية التطبيع بينها وعدد من الدول العربية، بدعم من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

المصدر: RT