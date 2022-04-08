الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز سفينة وقود جديدة

اتهم الحوثيين يوم الخميس التحالف العربي بخرق هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن باحتجاز سفينة مشتقات نفطية كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة الذي يديره أنصار الله غرب اليمن.

وقال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء عصام المتوكل في تدوينة على "فيسبوك" إن قوات التحالف العربي ‏تستمر بالقرصنة على سفن الوقود وانتهاك الهدنة المعلنة بقيامها اليوم باحتجاز سفينة البنزين "سي هارت" واقتيادها إلى منطقة الاحتجاز".

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وأضاف أن السفينة احتجزت رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية.

وأوضح أن ذلك يعد انتهاكا غير مبرر سواء قبل إعلان الهدنة أو أثناءها".

ودعا المتوكل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلى "وضع حد لهذه التجاوزات".

تستمر قوى العدوان بالقرصنة على سفن الوقود وإنتهاك الهدنة المعلنة بقيامها اليوم بإحتجاز سفينة البنزين "سي هارت" واقتيادها إلى منطقة الاحتجاز رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية في إنتهاك غير مبرر سواء قبل إعلان الهدنه أو أثناءها

نجدد دعوة المبعوث الأممي لوضع حد لهذه التجاوزات pic.twitter.com/SER1I7yGVJ — عصام المتوكل (@YPCSpokesperson) April 7, 2022

وفي وقت سابق من يوم الخميس أعلنت شركة النفط اليمنية في صنعاء، وصول سفينتي البنزين الإسعافيتين "سي ادور" و"سندس" المحملتين بنحو 65 ألف طن من الوقود إلى ميناء الحديدة، عقب 30 يوما من الاحتجاز لدى التحالف، حسب متحدث الشركة.

ويأتي ذلك غداة اتهام جماعة "أنصار الله" التحالف باحتجاز سفينة الديزل الإسعافية "ديتونا" التي تحمل 29934 طنا بعد يوم من حصولها على تصريح من آلية الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق "أنفيم" بالدخول إلى ميناء الحديدة.

ومساء السبت الماضي أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بدء سريان الهدنة التي تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجاً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

المصدر: وكالات