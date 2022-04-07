الاستخبارات العراقية تقبض على 30 متسللا آسيويا

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية القبض على 30 متسللا آسيويا حاولوا دخول الأراضي العراقية بصورة غير رسمية عبر محافظة ميسان.

وذكرت في بيان صحفي أن "30 متسللا من الجنسية الآسيوية حاولوا العبور إلى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية عبر محافظة ميسانجنوب غربي العراق".

وأضافت: "كما ألقي القبض على 3 مهربين عراقيين مشتركين في عملية التهريب".

وأشارت الوكالة إلى أن "عملية القبض نفذت بعد تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة المهربين من خلال زرع عناصر داخلهم".

المصدر: RT