كردستان العراق.. توقيف 3 أجانب في محافظة السليمانية

أعلن المتحدث باسم مديرية الشرطة في منطقة بشدر التابعة لمحافظة السليمانية القبض على 3 نيجيريين على الحدود بين إقليم كردستان العراق وإيران.

وقال، إن "شرطة بشدر ألقت القبض على 3 أشخاص أجانب"، مضيفا أن "الثلاثة هم من حملة الجنسية النيجيرية، وكانوا يريدون الذهاب من منطقة قلعة دزة إلى محافظة أربيل".

وأوضح: "تم إلقاء القبض على الأشخاص المذكورين لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية، وأن هناك شكوك بقدومهم من إيران".

وأشار إلى أن "الأشخاص الثلاثة الذين تم إلقاء القبض عليهم تزيد أعمارهم عن الـ18 عاما، ولا يجيدون اللغة الإنكليزية، وأنه يتطلب إحضار شخص يجيد لغتهم للتحقيق معهم، وذلك يحتاج إلى وقت".

ونوه، إلى أنه "تم إعلام الشرطة بوجود 3 أشخاص مشكوك بأمرهم، وجرى إلقاء القبض عليهم حين وصولهم، وبعد إجراء التحقيق الأولي معهم تبين أنهم دخلوا إلى إقليم كردستان بطريقة غير شرعية".

وجرى التحفظ على الأشخاص الثلاثة لحين التحقيق معهم، وتم تحويل ملفهم إلى مركز شرطة "قلعة دزة" بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

المصدر: "رووداو"