مقتل 3 أشخاص بانهيار جليدي في النرويج

أعلنت الشرطة النرويجية مقتل ثلاثة أشخاص اليوم الخميس بانهيار جليدي شمالي البلاد.

وحسب قناة "إن آر كيه" النرويجية، عثر على الضحايا الثلاثة بسرعة لأنهم كانوا يرتدون أجهزة الكشف عن الانهيارات الجليدية، لكن تم الإعلان عن وفاتهم على الفور، فيما لم يتم الكشف عن هوياتهم وجنسياتهم على الفور.

ووفق المصدر، وقع الانهيار الجليدي بالقرب من جبل كافرينغتيندين شرقي مدينة ترومسو، حيث تم إرسال طائرات إسعاف جوي إلى مكان الحادث.

وكانت التوقعات بحدوث انهيارات جليدية في المنطقة مرتفعة يوم الخميس، وفقا لمديرية موارد المياه والطاقة النرويجية.

المصدر: أ ب