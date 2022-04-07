 
مباشر

مقتل 3 أشخاص بانهيار جليدي في النرويج

أخبار العالم العربي

مقتل 3 أشخاص بانهيار جليدي في النرويج
Rune Stoltz BERTINUSSEN / NTB scanpix / AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/srn4

أعلنت الشرطة النرويجية مقتل ثلاثة أشخاص اليوم الخميس بانهيار جليدي شمالي البلاد.

وحسب قناة "إن آر كيه" النرويجية، عثر على الضحايا الثلاثة بسرعة لأنهم كانوا يرتدون أجهزة الكشف عن الانهيارات الجليدية، لكن تم الإعلان عن وفاتهم على الفور، فيما لم يتم الكشف عن هوياتهم وجنسياتهم على الفور.

ووفق المصدر، وقع الانهيار الجليدي بالقرب من جبل كافرينغتيندين شرقي مدينة ترومسو، حيث تم إرسال طائرات إسعاف جوي إلى مكان الحادث.

وكانت التوقعات بحدوث انهيارات جليدية في المنطقة مرتفعة يوم الخميس، وفقا لمديرية موارد المياه والطاقة النرويجية.

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا