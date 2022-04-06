فيديو يثير ضجة كبيرة في مصر.. رئيس شركة حكومية يصفع عاملا على الملأ

تعرض عامل في شركة مضارب دمياط وبلقاس إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين في مصر، للصفع على يد إبراهيم شعيشع، العضو المنتدب المالي والإداري للشركة.

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وجاء ذلك خلال مطالبة بعض العمال بالشركة لحقوقهم في الحوافز المالية وتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي وجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بزيادته إلى 2700 جنيه كحد أدنى.

وقال مدير إنتاج مصنع أعلاف شربين التابعة لشركة مضارب دمياط وبلقاس محمد إبراهيم، إن ما قام به العضو المنتدب من صفع العامل غير مقبول وإن الواقعة حدثت الثلاثاء الماضي 29 مارس، مؤكدا أن العضو المنتدب قال لهم: "اشتكوا في القضاء لتطبيق الحافز المقطوع الذي تطالبون به".

وأضاف إبراهيم أن مرتبات العاملين في الشركة تتراوح ما بين 1200 حتى 2500 جنيه، وهى رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور الذي وجه به رئيس الجمهورية.

وتابع أنه يعمل في الشركة منذ 15 عاما ولا يحصلون على الحافز المقطوع منذ عام 2019 رغم تقدمهم بشكاوى عديدة لوزارات التموين والقوى العاملة والتخطيط ومجلس الوزراء، لكن دون أي جدوى، على حد قوله، موضحًا أن الشركة تحقق أرباح مالية سنوية.

وقال العضو المنتدب لشركة مضارب دمياط وبلقاس إبراهيم شعيشع، إنه قام بصفع العامل كرد فعل لما قام به العامل لأنه دفعه بيده، متابعًا: ما حدث ليس فعل مني ضده ولكن جاء بشكل لا إرادي كرد فعل.

ولفت إلى أن العاملين يطالبون بالحافز المقطوع وهو حافز لا ينص عليه القانون، وأنه ملتزم بما نص عليه القانون فقط وهو ما أقره رئيس الجمهورية من رفع الحد الأدنى للأجور بالإضافة للعلاوة السنوية، وأنه غير معترض على تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور الذي أقره القانون.

وأضاف شعيشع: "لست ضدهم ولسنا في حرب لكنني أطبق القانون وأحاول إرضائهم".

المصدر: القاهرة 24