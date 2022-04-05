وفاة 3 مصريات في حادث مروع بسلطنة عمان

لقت 3 معلمات مصريات مصرعهن، في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك إثر حادث مروري كبير وقع في إحدى محافظات السلطنة.

تتقدم سفارة #سلطنة_عُمان في القاهرة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر وذوي كل من: الأستاذة هبة جاد عبدالحميد السيد، والأستاذة أميرة أحمد مؤمن أحمد، والأستاذة شروق محمد السيد محمد من جمهورية مصر العربية الشقيقة.



يتبع// — سفارة سلطنة عُمان - القاهرة (@oman_cairo) April 4, 2022

ونعت سفارة سلطنة عمان في القاهرة، اليوم الثلاثاء، المعلمات المصريات الثلاث اللاتي لقين مصرعهن في حادث سير بالسلطنة. وأعربت سفارة السلطنة في منشور على حسابها بموقع تويتر، عن تعازيها لأسر المعلمات الثلاث.

واللاتي انتقلن إلى جوار ربهن صباح اليوم في سلطنة عُمان أثر حادث سير أليم.

سائلين الله أن يتغمدهن بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهن الصبر والسلوان.

"إنا لله وأنا إليه راجعون" — سفارة سلطنة عُمان - القاهرة (@oman_cairo) April 4, 2022

وكتبت السفارة عبر تويتر: "تتقدم سفارة سلطنة عُمان في القاهرة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر وذوي كل من: الأستاذة هبة جاد عبدالحميد السيد، والأستاذة أميرة أحمد مؤمن أحمد، والأستاذة شروق محمد السيد محمد، من جمهورية مصر العربية الشقيقة، واللاتي انتقلن إلى جوار ربهن صباح اليوم في سلطنة عُمان أثر حادث سير أليم، سائلين الله أن يتغمدهن بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهن الصبر والسلوان.. إنا لله وأنا إليه راجعون".

المصدر: القاهرة 24