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لافروف يكشف عن نتائج لقائه المجموعة الوزارية العربية بشأن أوكرانيا

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لافروف يكشف عن نتائج لقائه المجموعة الوزارية العربية بشأن أوكرانيا
Telegram / ماريا زاخاروفا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وأعضاء المجموعة الوزارية العربية بشأن أوك رانيا
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كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن المواضيع التي ناقشها مع وزراء خارجية عرب زاروا موسكو اليوم الاثنين لبحث الأزمة الأوكرانية.

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وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد في أعقاب اللقاء إنه ناقش مع نظرائه العرب الوضع الحالي في أوكرانيا ومسار تطور الأوضاع في هذا البلد على مدار السنين والتي أسفرت عن تحوله إلى كيان معاد لروسيا.

وتابع أن المناقشات تناولت أيضا "الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتطابقت آراؤنا تماما في ملف فلسطين".

وأضاف أنه بحث مع أعضاء المجموعة ملفات اليمن وليبيا وسوري، إلى جانب احتمال عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية قريبا.

وفي وقت سابق من اليوم قالت الجامعة العربية إن أمينها العام أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة سيصل إلى موسكو ضمن وفد وزاري عربي يمثل مجموعة الاتصال الوزارية التي شكلها مجلس الجامعة في 9 مارس الماضي لبحث الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها علي الدول العربية.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أنه من المقرر أن يغادر الوفد موسكو صباح الثلاثاء متوجها إلى وارسو للقاء وزير خارجية أوكرانيا، في إطار تنفيذ التكليف الصادر من مجلس الجامعة.

المصدر: "سبوتنيك"

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