عميد معهد القلب في مصر: 26% من المواطنين مصابون بـ"القاتل الصامت"

قال عميد المعهد القومي للقلب في مصر محمد عبدالهادي، إن أمراض القلب تمثل السبب الأول في معدل الوفيات على مستوى العالم، وتعد مصر في صدارة الدول التي تعاني من أمراض القلب.

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وأضاف عميد المعهد القومي للقلب: "26% من المصريين مصابين بما يعرف باسم القاتل الصامت، حيث أن عددنا 100 مليون مواطن، أي لدينا 35 مليون مواطن مصابين بارتفاع ضغط الدم، ودي نسبة تخض"، وارتفاع ضغط الدم يُطلق عليه القاتل الصامت وجزء كبير من المصابين به لا يعرفون أمر إصابتهم من الأساس، لافتا إلى أن المرض له عديد من الأسباب، ويأتي في المقام الأول العادات الغذائية غير السليمة، وعوامل أخرى كالعوامل الوراثية وعدم ممارسة الرياضة، و"رتم" الحياة السريع والعصبية والوزن الزائد.

وأكد عبد الهادي، أن العادات الغذائية غير السليمة، هي المتهم الأول في المشكلات الصحية لدى المصريين: "نواجه في الأعياد بشكل عام، مشكلة في النبطشيات بسبب لجوء المصريين لتناول الرنجة والملوحة والفسيخ، وهي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم بنسبة كبيرة، وإحنا لما كنا أطباء صغيرين كنا بنهرب من نبطشية عيد الفطر المبارك والعيد الكبير وشم النسيم، لأن كل الناس بتبقى واكلة فسيخ وملوحة وضغطها عالي، بالإضافة لحالات التسمّم، وبنحط إيدينا على قلبنا في الأعياد".

المصدر: الوطن