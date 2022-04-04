مصر.. مسلسل مصري يكشف تفاصيل خطيرة عن "العملية نسر" في سيناء

رصد مسلسل "الاختيار 3" في مصر تفاصيل خطيرة حول فترة تولي الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، حقيبة وزارة الدفاع في مصر.

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وكشف المسلسل توجه السيسي للقاء عدد من مشايخ وعواقل شمال سيناء، وهو اللقاء الذي تضمن الإشارة لـ"العملية نسر"، وأنها مراقبة بشكل مكثف من الخارج لمعرفة قوة الجيش المصري، وهل سيستطيع أن يقضي على الإرهاب أم لا.

وتزايد البحث على مواقع التواصل الاجتماعي حول "العملية نسر"، عقب الحديث عنها في المسلسل، وهي عملية أُطلقت، بهدف تطهير شبه جزيرة سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية.

بدأت "العملية نسر" في أواخر عام 2011، بعد عدة تفجيرات قامت بها عناصر مُتطرفة، تابعة لما سمي "جيش تحرير الإسلام" واستهدفت أنابيب الغاز في سيناء، وعددا من عناصر قوات إنفاذ القانون، مع إعلان هذا التنظيم الإرهابي، سعيه لإعلان سيناء "إمارة" تابعة له.

المصدر: الوطن