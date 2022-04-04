وزير الأوقاف الأردني السابق: صيام الأردن أدق وصحيح
KHALIL MAZRAAWI / AFP
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قال وزير الأوقاف الأردني السابق عبدالرزاق أبو البصل إن الحساب الفلكي وفقا للأردن صحيح حول الهلال حيث تولد الجمعة ولكن لا يمكن رؤيته بالعين المجردة أو التلسكوب.
وأكد في مداخلة له عبر شاشة المملكة أن "الصيام في الأردن وحسب المعطيات الشرعية صحيح".
وتابع: "الأردن لا يعارض الدول التي أعلنت رؤيتها الهلال وبدأت شهر رمضان السبت، مشددا على أن صيام الأردن أدق وصحيح".
ولفت إلى أنه "كان من المأمول أن يتوحد الصيام في الدول كافة"، مشددا على أنه "لو كان صيامنا غير صحيح لن يتم السكوت عنه".
المصدر: "عمون"