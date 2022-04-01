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دول عربية وإسلامية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان

أخبار العالم العربي

دول عربية وإسلامية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان
SAID KHATIB / AFP
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أعلن عدد من الدول العربية والإسلامية عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان يوم الجمعة، ليكون يوم السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت لجنة تحري رؤية هلال رمضان بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أن اليوم الجمعة الموافق 1 أبريل، هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم غد السبت الموافق 2 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقالت اللجنة المكلفة بتحري هلال رمضان في الإمارات بأن يوم غد السبت هو أول أيّام الشهر الكريم، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال.

أما دائرة الأهلة في المحكمة العليا بالسعودية، فقد أكدت بدورها أن السبت غرة شهر رمضان بالمملكة.

كما أعلنت كل من الكويت والبحرين واليمن والعراق وسوريا وفلسطين أن يوم يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

فيما أعلنت اليابان وإندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم غد السبت المتمم لشعبان، ويوم الأحد أول أيام رمضان في هذه الدول.

المصدر: RT

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