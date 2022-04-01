دول عربية وإسلامية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان

أعلن عدد من الدول العربية والإسلامية عن ثبوت رؤية هلال شهر رمضان يوم الجمعة، ليكون يوم السبت أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت لجنة تحري رؤية هلال رمضان بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، أن اليوم الجمعة الموافق 1 أبريل، هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم غد السبت الموافق 2 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن أن غداً السبت الموافق الثاني من شهر أبريل الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك. #قناpic.twitter.com/ohRDKfNSls — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 1, 2022

وقالت اللجنة المكلفة بتحري هلال رمضان في الإمارات بأن يوم غد السبت هو أول أيّام الشهر الكريم، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال.

أما دائرة الأهلة في المحكمة العليا بالسعودية، فقد أكدت بدورها أن السبت غرة شهر رمضان بالمملكة.

الديوان الملكي: دائرة الأهلة في المحكمة العليا: غداً السبت غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ pic.twitter.com/oOsuHqfGBm — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 1, 2022

كما أعلنت كل من الكويت والبحرين واليمن والعراق وسوريا وفلسطين أن يوم يوم غد السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

فيما أعلنت اليابان وإندونيسيا وماليزيا وسلطنة عمان عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه يكون يوم غد السبت المتمم لشعبان، ويوم الأحد أول أيام رمضان في هذه الدول.

المصدر: RT