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اليمن.. تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين غداة سريان الهدنة الأممية

أخبار العالم العربي

اليمن.. تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين غداة سريان الهدنة الأممية
Globallookpress
الحرب في اليمن
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تجدد القتال بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم الأحد، غداة إعلان الأمم المتحدة دخول هدنة وقف العمليات العسكرية حيز التنفيذ.

وذكر المركز الإعلامي القوات المسلحة اليمنية عبر "تويتر" أن "قوات الجيش صدت هجومين للحوثيين على مواقع عسكرية غرب محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، وشرق مدينة تعز جنوب غربي اليمن".

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وقد تبادلت القوات الحكومية و"أنصار الله" مساء السبت الاتهامات بخرق الهدنة الأممية بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.

المصدر: "سبوتنيك" 

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