الحوثيون يعلنون التزامهم بوقف العمليات العسكرية شرط استمرار التحالف العربي بالتزامه

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أنها ستلتزم بالهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ اليوم السبت، والتي ستستمر لمدة شهرين.

ونقلت قناة "المسيرة" عن الجماعة قولها: "بدخول الهدنة الإنسانية والعسكرية حيز التنفيذ نعلن التزامنا بالوقف الشامل للعمليات العسكرية طالما استمر الطرف الآخر بذلك".

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أمس الجمعة في بيان له "استجابة أطراف النزاع في اليمن بشكل إيجابي لمقترح الأمم المتحدة، بشأن هدنة لمدة شهرين، تدخل حيز التنفيذ يوم 2 أبريل الساعة 19:00".

وأضاف أنه بموجب هذه الهدنة "تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا".

وتتضمن بنود اتفاق الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع.

كما تشمل البنود أيضا عقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

المصدر: "المسيرة" + RT