الإرياني: مشاورات الرياض فرصة قد لا تتكرر أمام اليمنيين

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن المشاورات "اليمنية-اليمنية" المنعقدة في الرياض حاليا فرصة قد لا تتكرر أمام اليمنيين لتوحيد صفوفهم.

واعتبر الإرياني في تغريدة على "تويتر"، أن "الأجواء الإيجابية التي تسود النقاشات التي شهدتها المشاورات منذ انطلاقتها، تؤكد القناعات التي تكونت لدى مختلف الأطراف السياسية بضرورة تجاوز الماضي، وانتهاز هذه الفرصة ودعم الأشقاء وحرصهم على أمن واستقرار اليمن، والعمل من أجل مستقبل يستحقه اليمنيين الذين عانوا ويلات الحرب والصراع".

1-المشاورات "اليمنية_اليمنية"المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض بتنظيم ورعاية كريمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربي فرصة قد لا تتكرر امام اليمنيين لحزم امرهم،ولم شعثهم،وتوحيد صفهم وجهودهم، لاستعادة دولتهم، واحلال السلام الشامل والعادل والمستدام على قاعدة المرجعيات الثلاث pic.twitter.com/7ApOcQHj8x — معمر الإرياني (@ERYANIM) March 31, 2022

وثمن الإرياني "الجهود الاستثنائية التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتهم معالي الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف، والأمين العام المساعد عبدالعزيز العويشق، وسعادة سرحان المنيخر سفير مجلس التعاون لدى اليمن، وكافة العاملين في دوائر الأمانة".

المصدر: RT