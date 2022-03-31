عقب اقتحام جنين.. حركة الجهاد الإسلامي تعلن الإستنفار العام لـ"سرايا القدس"

أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الخميس، الإستنفار العام لـ"سرايا القدس"، إثر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين.

وقال الأمين العام للحركة ​زياد النخالة​، إنه "على ضوء اقتحام ​مخيم جنين​ من قبل ​الجيش الإسرائيلي​ نعلن الإستنفار العام لمقاتلي سرايا القدس في كافة أماكن تواجدهم".

من جهته، قال الناطق العسكري لـ"سرايا القدس": "بناء على قرار الأمين العام، القائد المجاهد زياد النخالة، نعلن رفع الجهوزية الكاملة في صفوف مقاتلينا بكافة التشكيلات العسكرية".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فتى يبلغ من العمر 17 عاما وآخر 23 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال عملية اقتحام مخيم جنين في شمال الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، قررت الشرطة الإسرائيلية السماح لعضو الكنيست اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، باقتحام ساحات المسجد الأقصى، كما أعلنت حالة التأهب القصوى ونشرت آلاف العناصر داخل المدن، بعد مقتل 5 إسرائيليين خلال هجوم شنه شاب فلسطيني يوم الثلاثاء.

المصدر: RT