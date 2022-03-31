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اليمن.. الحوثيون يعلنون استعدادهم لشراء القمح والمحروقات من روسيا بالروبل

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اليمن.. الحوثيون يعلنون استعدادهم لشراء القمح والمحروقات من روسيا بالروبل
Gettyimages.ru
اليمن.. الحوثيون يعلنون استعدادهم لشراء القمح والمشتقات من روسيا بالروبل
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أعربت جماعة "أنصار الله" الحوثية عن استعدادها لشراء القمح والمشتقات النفطية من روسيا بالروبل، لافتة إلى أن روسيا عرضت مساعدات من القمح لليمن .

وقال محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "روسيا عرضت مساعدات من القمح لليمن قبل فترة لذلك نقول للإخوة في الخارجية التواصل لشراء القمح والمشتقات من روسيا شيء جيد وبالروبل بعيد عن العملات الأخرى".

وتشهد سوق القمح اضطرابات منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، إذ أن البلدين من كبار مصدري القمح والحبوب.

وارتفعت أسعار القمح عالميا بنسبة 1.060% خلال تعاملات يوم الأربعاء 30  مارس، وسجل سعر البوشل 1.029 سنت ببورصة شيكاغو.

كما تشهد أسواق الغلال بشكل عام حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، نتيجة التخوف من نقص المعروض في الأسواق العالمية.

المصدر: RT + وكالات

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