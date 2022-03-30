السيسي وزيلينسكي يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية وسير المفاوضات

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بحث فيه الجانبان تطورات الأزمة الأوكرانية، ومسار المفاوضات.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن "الاتصال تناول التباحث بشأن مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث استعرض الرئيس الأوكراني آخر التطورات في هذا الإطار خاصة ما يتعلق بمسار المفاوضات".

وأفاد بأن السيسي أكد "أهمية تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، فضلا عن اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي".

المصدر: "البلد"