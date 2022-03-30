تونس.. قوات الأمن تحبط عملية إرهابية

أعلنت السلطات التونسية يوم الأربعاء إحباط عملية إرهابية والقبض على عدة عناصر تكفيرية.

وقالت الداخلية التونسية في بيان أن قوات الأمن تمكنت من توقيف تكفيريين اثنين كانا بصدد التخطيط لتنفيذ عملية سطو على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى المؤسسات التجارية في إطار ما يسمى لديهم بـ"الاحتطاب".

وأكدت أن القوات الأمنية استبقت العملية وألقت القبض عليهما، ما حال دون تنفيذ هذا المخطط.

وأضاف البيان أن الوحدات الأمنية تمكنت أيضا من كشف وتفكيك خلية دعم وإسناد بجهة القصرين وسط غربي البلاد، تتولى تقديم الدعم اللوجيستي لعناصر تنظيم إرهابي متحصن بجبال القصرين، حيث عثرت على معدات إلكترونية واعتقلت 4 إهاربيين.

وأكدت الداخلية أن هذه العملية الاستباقية تمت إثر القيام بمتابعة فنية وميدانية دقيقة بإشراف مباشر من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.

والسبت، أعلنت تونس إحباط محاولة لاغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين عبر عملية طعن استهدفت مؤخرا دورية حدودية بمحافظة قبلي (جنوب غرب).

المصدر: RT