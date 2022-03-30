روسيا تعلن عن زيارة لجنة وزارية عربية موسكو قريبا

كشف سفير روسيا لدى الجزائر إيغور بيليايف، أن لجنة عربية وزارية ستزور روسيا قريبا في إطار مخرجات الاجتماع الوزاري العربي في القاهرة مؤخرا لبحث الأزمة الأوكرانية.

وكشف الدبلوماسي الروسي أن لجنة وزارية عربية تضم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ستزور موسكو قريبا للقاء المسؤولين الروس ضمن مخرجات الاجتماع الوزاري العربي الأخير في القاهرة.

إقرأ المزيد

ونقلت قناة "الجزائر الدولية" الحكومية عن السفير الروسي في الجزائر، قوله إن "هذا التحرك الدبلوماسي العربي يأتي لبحث جهود التسوية الدبلوماسية مع أوكرانيا"، لكنه لم يكشف عن موعد زيارة الوفد العربي، مشيرا إلى أن "روسيا لم تغلق الباب أمام المساعي الدبلوماسية".

وكان الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب قد خلص إلى ضرورة تشكيل لجنة وزارية عربية، تتولى الاتصال بأطراف الأزمة في أوكرانيا، خاصة أن جملة من تداعيات هذه الأزمة بدأت تظهر على عدد من الدول العربية التي تأثرت بآثارها.

وقبل أسبوع كانت موسكو قد أوفدت مسؤولا رفيعا إلى الجزائر في أول زيارة من نوعها منذ بدأ الأزكة في أوكرانيا، حيث التقى قائد الجيش الجزائري السعيد شنقريحة مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيادميتري شوڨاييف، الذي زار الجزائر للمشاركة في اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون العسكري والتقني.

هذا، وأكد أن "ما يحدث في أوكرانيا هو عملية عسكرية خاصة ودفاعية، جاءت بعد استنفاد روسيا كل السبل الدبلوماسية"، على حد قوله.

وأشار السفير الروسي إلى أن "المرحلة الأولى من العملية انتهت حيث كان هدفها تقليص القوة الدفاعية الأوكرانية، في حين أن المرحلة الثانية سيكون هدفها تحرير دونباس".

وصرح إيغور بيلياييف بأن كييف أبادت أوكرانيين في دونباس وهي ترتكب جرائم حرب.

وأوضح في السياق أن القوات الروسية تقترح دائما على القوات الأوكرانية الاستسلام.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية