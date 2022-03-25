رئيس أركان الجيش الجزائري يستقبل مسؤولا عسكريا روسيا (صور)

التقى رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة اليوم الجمعة، مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني الروسي، دميتري شوڨاييف.

وقالت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية في بيان: "استقبل الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم الجمعة الجمعة، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ديمتري شوقاييف، مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا، وذلك بحضور ضباط الألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني ووزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى سفير روسيا بالجزائر، وكذا أعضاء الوفد الروسي".

وأضاف البيان: أن "اللقاء يأتي في ختام الزيارة التي يقوم بها الوفد الروسي للجزائر في الفترة الممتدة من 23 إلى 25 مارس 2022 لحضور أشغال الاجتماع العادي للجنة الحكومية المشتركة الروسية الجزائرية. المكلفة بالتعاون العسكري والتقني، المنعقد يوم أمس 24 مارس 2022، بالنادي الوطني للجيش بالناحية العسكرية الأولى".

وختم البيان قوله: "أجرى الطرفان خلال هذا اللقاء، محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي الختام، تبادل الطرفان هدايا رمزية".

المصدر: "النهار"+"الشروق"