موسكو: ندين بشدة سلسلة الأعمال الإرهابية الأخيرة في إسرائيل

أعربت روسيا عن إدانتها الشديدة لسلسلة الهجمات التي نفذت بأسلحة نارية وبيضاء في إسرائيل في الفترة الأخيرة.

وأشارت الخارجية الإسرائيلية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إلى أن إسرائيل شهدت في الأيام الأخيرة "سلسلة أعمال إرهابية"، بما فيها:

- عملية الطعن التي قتل خلالها أربعة أشخاص وأصيب آخرون على يد شخص مؤيد لتنظيم "داعش" في بئر السبع في 22 مارس،

- الهجوم الذي قتل فيه شخصان بالرصاص وأصيب اثنان آخران في الخضيرة في 27 مارس، وتبناه أنصار "داعش" أيضا،

- حادث إطلاق النار الذي خلف خمسة قتلى وعددا من الجرحى في بني براك في 29 مارس، وتمت تصفية جميع منفذيه.

وتابعت الوزارة: "ندين بشدة هذه الفظائع ونقدم تعازينا إلى أسر القتلى كما نتمنى الشفاء العاجل إلى الجرحى".

المصدر: RT