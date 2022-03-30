العراق.. قصف صاروخي يستهدف معسكر "زيلكان" التركي في نينوى

أكد مصدر أمني عراقي تعرض محيط معسكر "زيلكان" التركي في مدينة الموصل بمحافظة نينوى لقصف صاروخي.

وقال المصدر إن "محيط معسكر زليكان التركي في الموصل تعرض للاستهداف بثلاثة صواريخ"، مشيرا إلى أنه "لم يعلن عن أي إصابات تذكر".

وسبق أن تعرض المعسكر الذي تتخذه القوات التركية مقرا لها داخل الأراضي العراقية، لقصف بالصواريخ، مطلع الشهر الجاري، حيث اطلقت وقتها باتجاه المعسكر أكثر من 10 صواريخ من الجانب الأيمن من الموصل.

وتعرضت قاعدة "زيلكان" الى قصف صاروخي في يناير الماضي، حيث سقطت 4 صواريخ في محيط القاعدة، دون وقوع إصابات تذكر.

المصدر: "رووداو" + "السومرية"