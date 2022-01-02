مراسلنا: قصف صاروخي يستهدف قاعدة تركية شمالي العراق (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق اليوم الأحد بتعرض قاعدة تركية لقصف صاروخي شمالي البلاد.

وذكر مراسلنا أن قاعدة زليكان العسكرية التركية في محافظة نينوى، تعرضت لقصف صاروخي مساء اليوم وأن 13 صاروخا استهدفت القاعدة.

وأشار إلى عدم توفر معلومات حول خسائر ناجمة عن القصف.

المصدر: RT