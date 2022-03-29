العراق يدعو تركيا إلى زيادة الإطلاقات المائية

دعا حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي تركيا إلى زيادة الإطلاقات المائية، مؤكدا أن "قوة العراق تعزز أمن وازدهار دول الجوار والمنطقة".

وأكد الزاملي وفق بيان أورده مكتبه الإعلامي، أن "قوة العراق من شأنها تعزيز أمن وازدهار دول الجوار والمنطقة برمتها"، لافتا إلى أن "مجلس النواب يعتزم تعديل القوانين التي تسهل دخول وخروج وإقامة المستثمرين داخل البلاد".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء خلال استقباله بمكتبه السفير التركي لدى العراق علي رضا غوناي، لبحث المسائل العالقة والملفات ذات الاهتمام المشترك".

وشدد الزاملي، على "ضرورة العمل على تنظيم ملف المياه وترسيخ التعاون الأمني بما يحفظ المصالح المشتركة واحترام السيادة وترسيخ الأمن والاستقرار بين البلدين الجارين".

ودعا إلى "ترجمة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتينة مع تركيا عبر زيادة سعة الإطلاقات المائية والمساهمة في تأهيل البنى التحتية المتعلقة بالجانب المائي، ورفع مستوى التنسيق الأمني والمعلوماتي والاستخباري".

من جهته، أكد السفير التركي لدى بغداد، على "دعم بلاده لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى كافة الأصعدة، بما فيها على المستوى البرلماني"، مبديا "حرص أنقرة على إطلاق برامج لدعم القطاع الخاص ولتوفير فرص عمل للشباب العراقيين".

المصدر: "السومرية"